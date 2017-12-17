Папа Римский назвал фейковые новости "серьезным грехом"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Папа Римский Франциск раскритиковал журналистов, которые драматизируют старые скандалы и делают новости из сенсаций, заявляя, что это "очень серьезный грех", передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Папа Франциск заявил, что журналисты выполняют одно из фундаментальных задач в демократических обществах.
При этом он напомнил журналистам о необходимости предоставлять точную и полную информацию, избегая одностороннего подхода.
"Вы не должны впадать в "коммуникационные грехи" такие как дезинформация, одностороннее освещение событий, клевета, дискредитация, копания в старых новостях, о которых давно все известно", - сказал папа Франциск.
Он назвал такие действия "серьезным грехом, который уничтожает сердце журналиста и вредит другим".
Напомним, Папа Римский пожелал мира Украина.