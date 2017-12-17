Папа Римський назвав фейкові новини "серйозним гріхом"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Папа Римський Франциск розкритикував журналістів, які драматизують старі скандали і роблять новини із сенсацій, заявляючи, що це "дуже серйозний гріх", передає УНН з посиланням на The Guardian.
Папа Франциск заявив, що журналісти виконують одне з фундаментальних завдань в демократичних суспільствах.
При цьому він нагадав журналістам про необхідність надавати точну і повну інформацію, уникаючи одностороннього підходу.
"Ви не повинні впадати в "комунікаційні гріхи" такі як дезінформація, одностороннє висвітлення подій, наклеп, дискредитація, копання в старих новинах, про які давно все відомо", - сказав папа Франциск.
Він назвав такі дії "серйозним гріхом, який нищить серце журналістам та шкодить іншим".
Нагадаємо, Папа Римський побажав миру Україні.