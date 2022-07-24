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Папа Римский по пути в Канаду вновь заявил, что имеет большое желание посетить Киев

Папа Римский по пути в Канаду вновь заявил, что имеет большое желание посетить Киев

Киев • УНН

 • 142381 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Папа Франциск заявил в воскресенье, что очень хочет посетить Украину, чтобы попытаться покончить с пятимесячной войной, которую он неоднократно осуждал. Об этом пишет агентство La Stampa, передает УНН.

Цитата

«У меня большое желание поехать в Киев», – сказал Папа по дороге в Канаду, куда направился с апостольским визитом.

Детали

В воскресенье Папа вылетел в Эдмонтон, столицу Альберты, в начале поездки в Канаду, в которой он намерен извиниться за роль Римско-католической церкви в школах-интернатах, где многие дети из числа коренных народов испытывали жестокое обращение.

Недельный визит будет включать не менее пяти встреч с коренными жителями.

Поездка также станет проверкой здоровья Папы. В начале июля ему пришлось отменить поездку в Демократическую Республику Конго и Южный Судан из-за проблемы с коленом, из-за которого он вынужден был пользоваться инвалидной коляской и тростью.

Дополнение

Ни один из Пап никогда не посещал Москву, а Франциск неоднократно осуждал вторжение россии в Украину: в прошлом месяце он обвинил Москву в ведении «жестокой и бессмысленной агрессивной войны».

В интервью в начале этого месяца понтифик сказал, что надеется, что сможет посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду.

После слов Папы кремль заявил, что у него не было существенных контактов с Ватиканом относительно возможного визита, тогда как Украина возобновила свое приглашение понтифику.

Напомним

Секретарь Ватикана по международным отношениям с государствами Ричард Пол Галлахер не исключает, что Папа Римский Франциск может посетить Украину в августе.

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