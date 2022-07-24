Папа Римський на шляху в Канаду знову заявив, що має велике бажання відвідати Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Папа Франциск заявив у неділю, що дуже хоче відвідати Україну, щоб спробувати покласти край п'ятимісячній війні, яку він неодноразово засуджував. Про це пише агентство La Stampa, передає УНН.
Цитата
«У мене велике бажання поїхати до Києва», – сказав Папа по дорозі в Канаду, куди направився з апостольським візитом.
Деталі
У неділю Папа вилетів до Едмонтона, столиці Альберти, на початку поїздки до Канади, в якій він має намір вибачитися за роль Римо-католицької церкви в школах-інтернатах, де багато дітей з числа корінних народів зазнавали жорстокого поводження.
Тижневий візит включатиме щонайменше п'ять зустрічей з корінними жителями.
Поїздка також стане перевіркою здоров'я Папи. На початку липня йому довелося скасувати поїздку в Демократичну Республіку Конго та Південний Судан через проблему з коліном, через яке він змушений був користуватися інвалідним візком та тростиною.
Доповнення
Жоден із Пап ніколи не відвідував Москву, а Франциск неодноразово засуджував вторгнення росії в Україну: минулого місяця він звинуватив Москву у веденні «жорсткої та безглуздої агресивної війни».
В інтерв'ю на початку цього місяця понтифік сказав, що сподівається, що зможе відвідати Москву та Київ невдовзі після поїздки до Канади.
Після слів Папи кремль заявив, що він не мав суттєвих контактів з Ватиканом щодо можливого візиту, тоді як Україна відновила своє запрошення понтифіку.
Нагадаємо
Секретар Ватикану з міжнародних відносин із державами Річард Пол Галлахер не виключає, що Папа Римський Франциск може здійснити візит до України у серпні.