У Ватикані не виключають, що Папа Римський може в серпні здійснити візит в Україну

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"Папа Римський переконаний, що, якби він зміг поїхати, то досяг би позитивних результатів. Він сказав, що поїде в Україну і що завжди прагнув відвідати москву і зустрітися з російською владою", – зазначив представник Ватикану.

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Галлахер на питання, чи може Франциск поїхати в Київ по поверненні з Канади, яку він відвідає наприкінці липня заявив: "Так, я вважаю, що після повернення з Канади ми почнемо предметно вивчати цю можливість".

Дипломат Ватикану не відкинув, що Папа Римський може здійснити візит до Києва вже у серпні, але "багато залежить від результатів поїздки до Канади. Погляньмо, як Папа переживе цю мандрівку, яка є досить тяжкою, і тоді вже знатимемо".

Він також додав, що наразі особистих контактів Святого Престолу й москви майже немає – діалог ведеться на інституційному рівні. "Хоча ми вкрай стурбовані питанням України та вирішенням війни, ми водночас занепокоєні майбутнім Західних Балкан", – сказав він.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск в інтерв'ю Reuters заявив, що цього місяця збирається відвідати Канаду і сподівається, що зможе відвідати москву та Київ якнайшвидше після цього.