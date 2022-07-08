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В Ватикане не исключают, что Папа Римский может в августе совершить визит в Украину

В Ватикане не исключают, что Папа Римский может в августе совершить визит в Украину

Киев • УНН

 • 140997 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Секретарь Ватикана по международным отношениям с государствами Ричард Пол Галлахер не исключает, что Папа Римский Франциск может посетить Украину в августе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Цитата

"Папа Римский убежден, что, если бы он смог уехать, то достиг бы положительных результатов. Он сказал, что поедет в Украину и всегда стремился посетить москву и встретиться с российскими властями", – отметил представитель Ватикана.

Детали

Галлахер на вопрос, может Франциск поехать в Киев по возвращении из Канады, которую он посетит в конце июля заявил: "Да, я считаю, что по возвращении из Канады мы начнем предметно изучать эту возможность".

Дипломат Ватикана не исключил, что Папа Римский может совершить визит в Киев уже в августе, но "многое зависит от результатов поездки в Канаду. Посмотрим, как Папа переживет это путешествие, которое достаточно тяжелое, и тогда уже будем знать".

Он также добавил, что в настоящее время личных контактов Святого Престола и москвы почти нет – диалог ведется на институциональном уровне. "Хотя мы крайне озабочены вопросом Украины и решением войны, мы одновременно обеспокоены будущим Западных Балкан", – сказал он.

Напомним 

Папа Римский Франциск в интервью Reuters заявил, что в этом месяце собирается посетить Канаду и надеется, что сможет посетить москву и Киев как можно скорее после этого.

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