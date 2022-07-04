Папа Римський хоче здійснити візити до Москви та Києва

Говорячи про ситуацію в Україні, Франциск зазначив, що між держсекретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном та міністром закордонних справ рф сергієм лавровим були контакти про можливу поїздку до Москви.

Початкові сигнали були поганими. Жоден Папа ніколи не відвідував Москву, а Франциск неодноразово засуджував вторгнення росії в Україну. Минулого четверга він не прямо звинуватив її у веденні "жорсткої та безглуздої агресивної війни".

Коли Ватикан вперше зробив запит про поїздку кілька місяців тому, Франциск сказав, що москва відповіла, що зараз невідповідний момент. Але натякнув, що зараз щось змінилося.

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"Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати до Москви. Ми обмінювалися повідомленнями про це, тому що я думав, що якщо російський президент дасть мені маленьке вікно, щоб служити справі миру… І тепер, можливо, після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати в Україну", - сказав понтифік.

"Перше, що потрібно зробити, це поїхати до росії, щоб спробувати чимось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях", - зазначив він.

Деталі

Також Папа спростував повідомлення про те, що він планує піти у відставку в найближчому майбутньому. Понтифік також спростував чутки про те, що має рак, пожартувавши, що його лікарі "нічого мені про це не говорили".

Так, у засобах масової інформації циркулювали чутки про те, що поєднання подій наприкінці серпня, включаючи зустрічі з кардиналами світу для обговорення нової конституції Ватикану, церемонію вступу на посаду нових кардиналів та відвідування італійського міста Л'Акуїла, може передбачати заяву про звільнення.

Л'Акуїла пов'язаний з папою Целестином V, який залишив папський престол у 1294 році. Папа Бенедикт XVI відвідав місто за чотири роки до того, як пішов у відставку у 2013 році, ставши першим Папою, який зробив це приблизно за 600 років.

Але Франциск, який насторожено і невимушено обговорював широке коло міжнародних та церковних питань протягом усього інтерв'ю, відмахнувся від цієї ідеї.

"Усі ці збіги змусили декого думати, що буде та сама "літургія", — сказав він. "Але це ніколи не спадало мені на думку. На даний момент ні, зараз ні. Правда!" - вказав понтифік.

Проте Франциск повторив свою позицію, за якою він може коли-небудь піти у відставку, якщо погіршення здоров'я не дозволить йому керувати церквою, що було майже немислимо до Бенедикта XVI. На запитання, коли, на його думку, таке може бути, він відповів: "Ми не знаємо. Бог скаже".

Доповнення

У травні Папа Франциск вказував, що хотів домовитися про зустріч з президентом рф володимиром путіним у Москві, щоб спробувати зупинити війну в Україні. Кремль відповідь на той час не дав.