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Папа Римский хочет посетить Москву и Киев

Папа Римский хочет посетить Москву и Киев

Киев • УНН

 • 135825 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Папа Римский Франциск в интервью Reuters заявил, что в этом месяце собирается посетить Канаду и надеется, что сможет посетить Москву и Киев как можно скорее после этого, пишет УНН.

Говоря о ситуации в Украине, Франциск отметил, что между госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел россии сергеем лавровым были контакты о возможной поездке в Москву.

Начальные сигналы были плохими. Ни один Папа никогда не посещал Москву, а Франциск неоднократно осуждал вторжение россии в Украину. В прошлый четверг он косвенно обвинил ее в ведении "жестокой и бессмысленной агрессивной войны".

Когда Ватикан впервые сделал запрос о поездке несколько месяцев назад, Франциск сказал, что Москва ответила, что сейчас неподходящий момент. Но намекнул, что сейчас что-то изменилось.

Цитата

"Я хотел бы поехать (в Украину), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом, потому что я думал, что если российский президент даст мне маленькое окно, чтобы служить делу мира… И теперь, возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину", - сказал понтифик.

"Первое, что нужно сделать, это поехать в россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - отметил он.

Детали

Также Папа опроверг сообщение о том, что он планирует уйти в отставку в ближайшем будущем. Понтифик также опроверг слухи о том, что у него рак, пошутив, что его врачи "ничего мне об этом не говорили".

Так, в средствах массовой информации циркулировали слухи о том, что сочетание событий в конце августа, включая встречи с кардиналами мира для обсуждения новой конституции Ватикана, церемонию вступление в должность новых кардиналов и посещение итальянского города Л'Акуила, может предусматривать заявление об увольнении.

Л'Акуила связан с папой Целестином V, оставившим папский престол в 1294 году. Папа Бенедикт XVI посетил город за четыре года до ухода в отставку в 2013 году, став первым Папой, который сделал это примерно за 600 лет.

Но Франциск, настороженно и непринужденно обсуждавший широкий круг международных и церковных вопросов на протяжении всего интервью, отмахнулся от этой идеи.

"Все эти совпадения заставили некоторых думать, что будет та самая "литургия", — сказал он. "Но это никогда не приходило мне в голову. На данный момент нет, на данный момент, нет. Правда!" - указал понтифик.

Однако Франциск повторил свою позицию, согласно которой он может когда-нибудь уйти в отставку, если ухудшение здоровья не позволит ему руководить церковью, что было почти немыслимо до Бенедикта XVI. На вопрос, когда, по его мнению, такое возможно, он ответил: "Мы не знаем. Бог скажет".

Дополнение

В мае Папа Франциск указывал, что хотел договориться о встрече с президентом рф владимиром путиным в Москве, чтобы попытаться остановить войну в Украине. Кремль ответа на то время не дал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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