Папа Римский вновь подчеркнул необходимость приложить "все усилия" для прекращения войны в Украине

Папа Римский Франциск вновь призвал к миру путем переговоров, выразив соболезнования по поводу "кровопролитных конфликтов" в Украине и в секторе Газа. Об этом он сказал на еженедельной аудиенции в среду, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы никогда не должны забывать, что война - это всегда поражение, мы не можем продолжать войну, мы должны приложить все усилия для посредничества, для переговоров о прекращении войны, давайте молиться за это", - сказал понтифик в коротком выступлении после окончания аудиенции, вспомнив "мученическую" Украину и израильско-палестинский конфликт.

Дополнение

Ранее в марте Папа Римский Франциск, говоря о развязанной рф войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.

Чуть позже директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Франциск заявил о "белом флаге" выразив надежду на мирное решение конфликта, обращаясь к Украине как к стране, которая всегда была "мученицей".

В кремле заявлением Папы в очередной раз поспекулировали, россияне заявили, что готовы к переговорам, но Киев якобы выступать против дипломатического разрешения ситуации.

Украина же выразила разочарование заявлением Папы Франциска о демонстрации "белого флага" и переговорах с Россией, агрессором, подчеркнув необходимость справедливого мира на основе принципов ООН и украинской Формулы мира.