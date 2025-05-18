Папа Лев XIV встретится с Зеленским после мессы
Киев • УНН
Папа Римский Лев XIV встретится с Владимиром Зеленским после мессы. Во время службы Лев упомянул о "мученической" Украине и призвал к справедливому миру.
Ватикан объявил, что Папа Римский Лев XIV встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурационной мессы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times.
Первый известный разговор Льва с Зеленским произошел после его избрания. В конце сегодняшней мессы Лев упомянул "мученическую" Украину и призвал к "справедливому и длительному миру" в стране.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной встрече с новым Папой Римским Львом XIV уже в это воскресенье, 18 мая. Он добавил, что его первый разговор с понтификом "был очень теплым".
При этом он уточнил, что встреча с Папой Римским будет зависеть от развития ситуации, в частности, на фронтах российско-украинской войны.
Добавим
18 мая Папа Лев XIV официально занял Святой Престол в Ватикане.
Роберт Фрэнсис Превост провел первое служение в качестве 267-го папы римского Льва XIV.
На инаугурационной мессе Папы Льва присутствуют более четырех тысяч сослужителей. На площади Святого Петра присутствуют 400 дьяконов и священников-сослужителей, которые будут раздавать причастие.
Среди делегаций на площади Святого Петра были также мусульмане и буддисты.