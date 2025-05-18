Папа Лев XIV встретится с Зеленским после мессы

Ватикан объявил, что Папа Римский Лев XIV встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурационной мессы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times.

Первый известный разговор Льва с Зеленским произошел после его избрания. В конце сегодняшней мессы Лев упомянул "мученическую" Украину и призвал к "справедливому и длительному миру" в стране.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной встрече с новым Папой Римским Львом XIV уже в это воскресенье, 18 мая. Он добавил, что его первый разговор с понтификом "был очень теплым".

При этом он уточнил, что встреча с Папой Римским будет зависеть от развития ситуации, в частности, на фронтах российско-украинской войны.

Добавим

18 мая Папа Лев XIV официально занял Святой Престол в Ватикане.

Роберт Фрэнсис Превост провел первое служение в качестве 267-го папы римского Льва XIV.

На инаугурационной мессе Папы Льва присутствуют более четырех тысяч сослужителей. На площади Святого Петра присутствуют 400 дьяконов и священников-сослужителей, которые будут раздавать причастие.

Среди делегаций на площади Святого Петра были также мусульмане и буддисты.