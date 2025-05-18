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Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував
12:29 • 3172 перегляди

Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував

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Папа Лев XIV зустрінеться із Зеленським після меси

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Папа Римський Лев XIV зустрінеться з Володимиром Зеленським після меси. Під час служби Лев згадав про "мученицьку" Україну та закликав до справедливого миру.

Папа Лев XIV зустрінеться із Зеленським після меси

Ватикан оголосив, що Папа Римський Лев XIV зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським після його інавгураційної меси.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Times.

Перша відома розмова Лева із Зеленським сталася після його обрання. Наприкінці сьогоднішньої меси Лев згадав "мученицьку" Україну та закликав до "справедливого та тривалого миру" в країні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливу зустріч з новим Папою Римським Левом XIV вже цієї неділі, 18 травня. Він додав, що його перша розмова з понтифіком "була дуже теплою".

При цьому він уточнив, що зустріч з Папою Римським буде залежати від розвитку ситуації, зокрема, на фронтах російсько-української війни.

Додамо

18 травня Папа Лев XIV офіційно зайняв Святий Престол у Ватикані

Роберт Френсіс Превост провів першого служіння в якості 267-го папи римського Лева XIV. 

На інавгураційній месі Папи Лева присутні понад чотири тисячі співслужителів. На площі Святого Петра присутні 400 дияконів і священиків-співслужителів, які будуть роздавати причастя.

Серед делегацій на площі Святого Петра були також мусульмани і буддисти

Альона Уткіна

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