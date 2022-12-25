Папа Франциск осудил "алчность и тягу к власти" в Рождественской проповеди

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Папа Франциск в Рождественской проповеди заявил, очевидно, имея в виду войну в Украине и другие конфликты, что "уровень жадности и тяги власти был таким, что некоторые хотели поглотить даже своих соседей", информирует УНН ссылаясь на Reuters.