Папа Франциск засудив "жадібність і тягу до влади" у Різдвяній проповіді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Папа Франциск у Різдвяній проповіді заявив, очевидно, маючи на увазі війну в Україні та інші конфлікти, що "рівень жадібності та тяги влади був таким, що дехто хотів поглинути навіть своїх сусідів", інформує УНН посилаючись на Reuters.
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Франциск, відзначаючи 10-те Різдво свого понтифікату, головував на урочистій месі на святвечорі у базиліці Святого Петра.
Франциск виголосив проповідь навколо теми жадібності, закликаючи людей поглянути за межі споживання, і згадати тих, хто страждає від війни та злиднів.
"Чоловіки та жінки в нашому світі, які прагнуть багатства та влади, пожирають навіть своїх сусідів, своїх братів та сестер, - сказав він. - Скільки ми бачили воєн! І в скількох місцях навіть сьогодні нехтують людською гідністю та свободою!".
Україну в своїй промові він конкретно не згадав.
"Як завжди, головними жертвами цієї людської жадібності є слабкі та вразливі", - сказав він, засуджуючи "світ, який прагне грошей, влади та задоволень…".
"Я думаю насамперед про дітей, які пожираються війною, злиднями та несправедливістю", згадавши також "ненароджених, бідних і забутих дітей".
Додамо
Франциск і раніше висловлювався проти війни майже на кожному публічному заході, засуджуючи звірства та неспровоковану агресію.
Раніше цього місяця Папа закликав людей менше витрачати на святкування Різдва та подарунки та відправити заощаджене українцям, щоб допомогти їм пережити зиму.
Минулого тижня Папі Римському виповнилося 86 років.