Папа Франциск выступил в защиту достоинства и свобод женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Папа Франциск в микроблоге Twitter выступил в защиту свобод и достоинства женщин по случаю Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин, передает УНН.
"Так много женщин подавлены жизненными неурядицами и драмой насилия, Господь хочет, чтобы они были свободными и их достоинство уважали", - заявил Папа Франциск.
Напомним, акция к Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин состоялась в Киеве.
Как сообщал УНН, около 25% женщин в Европейском Союзе подвергались физическому или сексуальному насилию.