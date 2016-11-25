Папа Франциск выступил в защиту достоинства и свобод женщин

"Так много женщин подавлены жизненными неурядицами и драмой насилия, Господь хочет, чтобы они были свободными и их достоинство уважали", - заявил Папа Франциск.

Напомним, акция к Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин состоялась в Киеве.

Как сообщал УНН, около 25% женщин в Европейском Союзе подвергались физическому или сексуальному насилию.