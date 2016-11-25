Папа Франциск виступив на захист гідності та свобод жінок

"Так багато жінок пригнічені життєвими негараздами і драмою насильства! Господь хоче, щоб вони були вільними і їх гідність поважали", - заявив Папа Франциск.

Нагадаємо, акція до Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок відбулася у Києві.

Як повідомляв УНН, близько 25 % жінок в Європейському Союзі піддавалися фізичному або сексуальному насильству.