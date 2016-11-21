Папа Франциск позволил католическим священникам прощать женщинам, которые сделали аборт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Папа Римский Франциск позволил католическим священникам прощать женщинам грех аборта, передает УНН со ссылкой на The Independent.
"Я отныне и впредь предоставляю всем священникам, в силу их служения, возможность прощать тех, кто сделал аборт", - написал Папа в апостольском письме.
Отметим, что ранее прощение такого греха было привилегией специальных священников и епископов.
Как сообщал УНН, Папу Римского раскритиковали за толерантность к повторным бракам.