Папа Франциск дозволив католицьким священикам прощати жінкам, які зробили аборт

"Я відтепер і надалі надаю всім священним, в силу їх служіння, можливість прощати тих, хто зробив аборт", - написав папа в апостольському листі.

Зазначимо, що раніше прощення такого гріха було привілеєм спеціальних священників та єпископів.

Як повідомляв УНН, Папу Римського розкритикували за толерантність до повторних шлюбів.