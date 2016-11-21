Папа Франциск дозволив католицьким священикам прощати жінкам, які зробили аборт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Папа Римський Франциск дозволив католицьким священикам прощати жінкам гріх аборту, передає УНН з посиланням на The Independent.
"Я відтепер і надалі надаю всім священним, в силу їх служіння, можливість прощати тих, хто зробив аборт", - написав папа в апостольському листі.
Зазначимо, що раніше прощення такого гріха було привілеєм спеціальних священників та єпископів.
Як повідомляв УНН, Папу Римського розкритикували за толерантність до повторних шлюбів.