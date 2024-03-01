"Панцирь-С1" поврежден, двое военных рф ранены из-за взрыва дронов в белгородской области - росСМИ
Киев • УНН
Двое российских военнослужащих получили ранения, получила повреждения беспилотниками система ПВО "Панцирь-С1" в районе села головчино белгородской области россии.
Российский ЗРПК "Панцирь-С1" поврежден в результате взрыва дронов в белгородской области в рф, ранены двое российских военнослужащих, со ссылкой на источники сообщил российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
По данным источников ASTRA, 4 беспилотника атаковали территорию в районе села головчино в грайворонском районе в полдень 29 февраля.
"Беспилотники взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ранения получили двое военнослужащих мо рф. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.
В рф заявили о ночной атаке дронов на два региона: взрывы прогремели рядом с заводом впк1 марта 2024, 06:43 • 17040 просмотров
"Панцирь-С1" поврежден, двое военных рф ранены из-за взрыва дронов в белгородской области - росСМИ
Двое российских военнослужащих получили ранения, получила повреждения беспилотниками система ПВО "Панцирь-С1" в районе села головчино белгородской области россии.
В рф заявили о ночной атаке дронов на два региона: взрывы прогремели рядом с заводом впк
в рф заявили, что беспилотники пытались атаковать завод военно-промышленного комплекса в нижегородской области. Также один дрон был уничтожен над белгородской областью.
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