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"Панцирь-С1" поврежден, двое военных рф ранены из-за взрыва дронов в белгородской области - росСМИ

"Панцирь-С1" поврежден, двое военных рф ранены из-за взрыва дронов в белгородской области - росСМИ

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 06:51  •  17160 просмотра

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Двое российских военнослужащих получили ранения, получила повреждения беспилотниками система ПВО "Панцирь-С1" в районе села головчино белгородской области россии.

Российский ЗРПК "Панцирь-С1" поврежден в результате взрыва дронов в белгородской области в рф, ранены двое российских военнослужащих, со ссылкой на источники сообщил российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным источников ASTRA, 4 беспилотника атаковали территорию в районе села головчино в грайворонском районе в полдень 29 февраля.

"Беспилотники взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ранения получили двое военнослужащих мо рф. Мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.

В рф заявили о ночной атаке дронов на два региона: взрывы прогремели рядом с заводом впк1 марта 2024, 06:43 • 17040 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
"Панцир-С1" пошкоджено, двоє військових рф поранені через вибух дронів у бєлгородській області - росЗМІ
"Pantsir-S1" damaged, two Russian servicemen injured due to drone explosion in Belgorod region - russmedia
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"Панцирь-С1" поврежден, двое военных рф ранены из-за взрыва дронов в белгородской области - росСМИ

Двое российских военнослужащих получили ранения, получила повреждения беспилотниками система ПВО "Панцирь-С1" в районе села головчино белгородской области россии.

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"Панцирь-С1" поврежден, двое военных рф ранены из-за взрыва дронов в белгородской области - росСМИ

В рф заявили о ночной атаке дронов на два региона: взрывы прогремели рядом с заводом впк

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