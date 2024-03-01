В рф заявили о ночной атаке дронов на два региона: взрывы прогремели рядом с заводом впк
Киев • УНН
в рф заявили, что беспилотники пытались атаковать завод военно-промышленного комплекса в нижегородской области. Также один дрон был уничтожен над белгородской областью.
В россии в ночь на 1 марта беспилотники пытались атаковать белгородскую и нижегородскую области. В минобороны рф заявили об уничтожении и перехвате 4 БПЛА. Российские СМИ пишут, что дроны в нижегородской области пытались атаковали предприятие военно-промышленного комплекса рф, передает УНН.
Детали
Как заявили в минобороны рф, ночью вражеская ПВО уничтожила один дрон над территорией белгородской области. Кроме того, еще три БПЛА якобы были перехвачены над территорией нижегородской области.
По данным росСМИ, беспилотники попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске - градообразующее предприятие в нижнегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс россии.
Атака произошла около двух часов ночи. Всего по заводу попытались ударить три беспилотника, однако все они были подавлены силами РЭБ.
Жертв и разрушений будто бы нет.
В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР29 февраля 2024, 15:54 • 21281 просмотр
В рф заявили о ночной атаке дронов на два региона: взрывы прогремели рядом с заводом впк
в рф заявили, что беспилотники пытались атаковать завод военно-промышленного комплекса в нижегородской области. Также один дрон был уничтожен над белгородской областью.
В Харьковской области враг ночью бил по Волчанску, в регионе 4 раненых
Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, что привело к повреждению инфраструктуры и ранениям среди гражданского населения.
В Днепропетровской области сбиты три вражеских беспилотника, Никопольщину армия рф обстреляла из артиллерии
Три беспилотника были сбиты украинской противовоздушной обороной в Днепропетровской области, в то время как российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии, никто не пострадал.
На Запорожье мужчина погиб, женщина ранена в результате ракетного удара рф, в целом 200 вражеских обстрелов
71-летний мужчина погиб и 68-летняя женщина получила ранения в результате ракетного обстрела россиянами города Юловка Запорожской области, а в целом оккупанты совершили более 200 обстрелов 11 населенных пунктов в этом районе.
В Херсонской области враг попал в учебное заведение и коммунальную технику, двое раненых
Российские военные обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области Украины, повредив жилые дома, частные дома, школу, транспортные средства и ранив двух человек.
россияне за сутки потеряли 920 военнослужащих
По данным украинских военных, рф потеряла более 900 военнослужащих в Украине за минувшие сутки.
За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения: рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиаудар и 142 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады на Николаевщине: без жертв
Глава Николаевской областной администрации сообщил, что 1 марта российские войска атаковали акваторию Очаковской общины в Николаевской области.
Найден трехлетний мальчик, который потерялся в столице
В Киеве полиция вернула матери 3-летнего мальчика после того, как он выбежал из кафе и был найден прохожими, которые сообщили властям.
Индексация пенсий, новые правила начисления выплат ВПЛ. Что еще изменится для украинцев с первого марта
С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий и вводятся новые правила начисления помощи внутренне перемещенным лицам.