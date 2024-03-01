В рф заявили о ночной атаке дронов на два региона: взрывы прогремели рядом с заводом впк

В россии в ночь на 1 марта беспилотники пытались атаковать белгородскую и нижегородскую области. В минобороны рф заявили об уничтожении и перехвате 4 БПЛА. Российские СМИ пишут, что дроны в нижегородской области пытались атаковали предприятие военно-промышленного комплекса рф, передает УНН.

Детали

Как заявили в минобороны рф, ночью вражеская ПВО уничтожила один дрон над территорией белгородской области. Кроме того, еще три БПЛА якобы были перехвачены над территорией нижегородской области.

По данным росСМИ, беспилотники попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске - градообразующее предприятие в нижнегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс россии.

Атака произошла около двух часов ночи. Всего по заводу попытались ударить три беспилотника, однако все они были подавлены силами РЭБ.

Жертв и разрушений будто бы нет.

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