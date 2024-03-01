У рф заявили про нічну атаку дронів на два регіони: вибухи пролунали поруч із заводом впк
Київ • УНН
у рф заявили, що безпілотники намагалися атакувати завод військово-промислового комплексу в нижегородській області. Також один дрон був знищений над бєлгородською областю.
У росії у ніч на 1 березня безпілотники намагались атакувати бєлгородську та нижегородську області. В міноборони рф заявили про знищення та перехоплення 4 БПЛА. Російські ЗМІ пишуть, що дрони у нижньогородській області намагались атакували підприємство військово-промислового комплексу рф, передає УНН.
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Як заявили в міноборони рф, уночі ворожа ППО знищила один дрон над територією бєлгородської області. Крім того, ще три БПЛА нібито були перехоплені над територією нижегородської області.
За даними росЗМІ, безпілотники спробували атакувати завод імені Свердлова в Дзержинську - містоутворююче підприємство в нижньогородській області, що входить до військово-промислового комплексу росії.
Атака сталася близько другої години ночі. Загалом по заводу спробували вдарити три безпілотники, проте всі вони були подавлені силами РЕБ.
Жертв і руйнувань буцім-то немає.
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