В Азовському морі загорівся катер берегової охорони окупантів, росіяни втратили п'ятьох - перехоплення ГУР
Київ • УНН
В Азовському морі загорівся російський катер берегової охорони, внаслідок чого, згідно з перехопленими повідомленнями, ймовірно загинуло п'ятеро російських окупантів.
В Азовському морі спалахнув катер берегової охорони окупантів. Росіяни зазнали втрат. Про це свідчить перехоплена Головним управлінням української розвідки розмова загарбників. Її без купюр публікує УНН.
29 лютого 2024 року в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби фсб рф.
Деталі
У ГУР розповіли, що вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог поніс втрати у кількості п’ятьох окупантів.
Запис радіорозмови свідчить, що екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу.
У ГУР додали, що причини пожежі на катері держави-агресора росії, а також характер втрат противника ще уточнюється.