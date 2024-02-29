В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  50283 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  75935 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  67560 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  102059 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  109766 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  141131 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156775 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152827 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  151123 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144634 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР

В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 15:54  •  4558 просмотра

Read in English

В Азовском море загорелся российский катер береговой охраны, в результате чего, согласно перехваченным сообщениям, вероятно погибло пятеро российских оккупантов.

В Азовском море вспыхнул катер береговой охраны оккупантов. Россияне понесли потери. Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением украинской разведки разговор захватчиков. Его без купюр публикует УНН.

29 февраля 2024 года в акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы фсб рф.

- сообщили в ГУР.

Детали

В ГУР рассказали, что огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг понес потери в количестве пяти оккупантов.

Запись радиоразговора свидетельствует, что экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу.

В ГУР добавили, что причины пожара на катере государства-агрессора россии, а также характер потерь противника еще уточняется.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаМультимедиа
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
azovskoe-moreАзовское море
В Азовському морі загорівся катер берегової охорони окупантів, росіяни втратили п'ятьох - перехоплення ГУР
Occupants' Coast Guard boat caught fire in the Sea of Azov, Russians lost five - DIU interception
Новости по теме

В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР

В Азовском море загорелся российский катер береговой охраны, в результате чего, согласно перехваченным сообщениям, вероятно погибло пятеро российских оккупантов.

Война •   •  4558 просмотра
В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР

В ЕС заявили, что никогда не признают выборы президента рф на оккупированных территориях Украины

Европейский Союз никогда не признает выборы президента россии, которые проводятся в оккупированных регионах Украины, поскольку они нарушают международное право.

Война •   •  5017 просмотра
В ЕС заявили, что никогда не признают выборы президента рф на оккупированных территориях Украины

Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша

российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области с помощью беспилотника, в результате чего был ранен 18-летний парень.

Война •   •  4374 просмотра
Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша

Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны Косиняк-Камыш

Польша продолжит оказывать военную поддержку Украине в виде финансовой помощи и вооружения, но не будет посылать войска, что подтвердил вице-премьер-министр, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Политика •   •  4449 просмотра
Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны Косиняк-Камыш

В Украине стартовала посевная

По состоянию на конец февраля фермеры в четырех областях Украины начали сев 22,3 тыс. га яровой пшеницы, ячменя и гороха.

Экономика •   •  6986 просмотра
В Украине стартовала посевная

Европарламент одобрил резолюцию с призывом передать Украине ракеты TAURUS

Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС предоставлять Украине оружие, пока она не достигнет победы над Россией.

Война •   •  9128 просмотра
Европарламент одобрил резолюцию с призывом передать Украине ракеты TAURUS

В Армении заговорили о возможности стать кандидатом на вступление в ЕС

Спикер Национального собрания Армении заявил, что страна должна рассмотреть возможность стать кандидатом в члены ЕС, чтобы обеспечить большую безопасность.

Новости Мира •   •  6161 просмотра
В Армении заговорили о возможности стать кандидатом на вступление в ЕС

ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев

В МИД Украины ожидают, что обращение к "московскому механизму" ОБСЕ поможет Украине и другим государствам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты.

Война •   •  11324 просмотра
ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев

Похороны Навального: ритуальные компании отказываются предоставлять катафалк, а возле кладбища дежурят полицейские

российская полиция уже следит за кладбищем, где 1 марта должен быть похоронен Навальный, и проверяет паспорта у тех, кто хочет туда попасть.

Новости Мира •   •  8234 просмотра
Похороны Навального: ритуальные компании отказываются предоставлять катафалк, а возле кладбища дежурят полицейские

Соратник кивы, который шпионил за комплексами ПВО, получил 15 лет тюрьмы

Соратника Ильи Кивы, который шпионил за системами противовоздушной обороны в Днепропетровской области, приговорили к 15 годам заключения.

Война •   •  10320 просмотра
Соратник кивы, который шпионил за комплексами ПВО, получил 15 лет тюрьмы