В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР
Киев • УНН
В Азовском море загорелся российский катер береговой охраны, в результате чего, согласно перехваченным сообщениям, вероятно погибло пятеро российских оккупантов.
В Азовском море вспыхнул катер береговой охраны оккупантов. Россияне понесли потери. Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением украинской разведки разговор захватчиков. Его без купюр публикует УНН.
29 февраля 2024 года в акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы фсб рф.
Детали
В ГУР рассказали, что огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг понес потери в количестве пяти оккупантов.
Запись радиоразговора свидетельствует, что экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу.
В ГУР добавили, что причины пожара на катере государства-агрессора россии, а также характер потерь противника еще уточняется.
В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР
В Азовском море загорелся российский катер береговой охраны, в результате чего, согласно перехваченным сообщениям, вероятно погибло пятеро российских оккупантов.
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