В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР

В Азовском море вспыхнул катер береговой охраны оккупантов. Россияне понесли потери. Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением украинской разведки разговор захватчиков. Его без купюр публикует УНН.

29 февраля 2024 года в акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы фсб рф. - сообщили в ГУР.

Детали

В ГУР рассказали, что огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг понес потери в количестве пяти оккупантов.

Запись радиоразговора свидетельствует, что экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу.

В ГУР добавили, что причины пожара на катере государства-агрессора россии, а также характер потерь противника еще уточняется.