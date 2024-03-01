"Панцир-С1" пошкоджено, двоє військових рф поранені через вибух дронів у бєлгородській області - росЗМІ
Київ • УНН
Двоє російських військовослужбовців дістали поранення, дістала ушкодження безпілотниками система ППО "Панцир-С1" у районі села головчино бєлгородської області росії.
Російський ЗРПК "Панцир-С1" пошкоджено внаслідок вибуху дронів у бєлгородській області в росії, поранено двох російських військовослужбовців, з посиланням на джерела повідомив російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
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За даними джерел ASTRA, 4 безпілотники атакували територію в районі села головчине в грайворонському районі опівдні 29 лютого.
"Безпілотники вибухнули, внаслідок чого пошкодження отримав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Поранення дістали двоє військовослужбовців мо рф. Мирні жителі не постраждали", - ідеться в повідомленні.
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