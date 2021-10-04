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Pandora Papers: Венедиктова поставила под сомнение достоверность материала

Pandora Papers: Венедиктова поставила под сомнение достоверность материала

Киев  •  УНН

 • 19396 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала расследование Международного консорциума журналистов-расследователей, вышедшее под названием Pandora Papers. По ее словам, информация, имеющая отношение к деятельности “Приватбанка”, для работников правоохранительной системы не стала сюрпризом, передает УНН.

Контекст

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно с 11,9 млн документов с данными об оффшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Подборка получила общее название Pandora Papers.

Материалы изучали более 600 журналистов из 117 стран мира. К партнерству касательно расследования присоединились 150 новостных агентств, включая The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express. К работе подключились и украинские журналисты со “Слидство.Инфо”. Именно на их фильм-расследование на основе материалов и ответила Венедиктова.

Цитата

“Как юрист и человек, занимающий должность Генерального прокурора, я не имею права делать какие-либо комментарии по этому поводу и давать оценки предлагаемой зрителю экранизации. Единственное, что могу сказать — лишь то, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности „Приватбанка“, давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически „под микроскопом“, — написала Венедиктова в Facebook — Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом. Детективы НАБУ (в рамках своих компентенций и ограничений относительно неразглашения тайны следствия) популярно объяснили свое видение. Достоверность материала — очередной знак. Юристы, простите, воспринимают материал юридически, а не сценически”.

Детали

Генпрокурор также ответила на критику журналистов в фильме: “Автор пытается намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени „притормаживает“ расследование дел касательно орбиты „Приватбанка“. Так, прямо об этом в сюжете не сказано, но запах легко улавливается. Решительно заявляю, что манера, в которой возвышается намек на нашу бездеятельность — чистая спекуляция”.

Также она отрицала причастность Офиса Генпрокурора в “утечке” информации о возможном сообщении о подозрении одному из фигурантов дела “Приватбанка”.

“И Артем Сытник, и я имеем информацию о том, что ни ОГП, ни лично я к утечке не причастны. Уверена, у вас есть все возможности это проверить. У нас есть версии случившегося и на сегодня еще устанавливаем причастных. Прошу прекратить распространять глупости”, — написала Венедиктова.

Добавим

Расследование Pandora Papers разоблачило, что 35 нынешних и бывших мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, связанные с компаниями в оффшорных юрисдикциях, в которых минимизируются налоги.

Так, по данным журналистов, весной 2019 года, за месяц до победы на президентских выборах, Зеленский продал 25% акций оффшорной компании Maltex, бенефициарным владельцем которой был будущий президент Украины. Покупателем стал его близкий соратник и партнер по бизнесу Сергей Шефир. После победы Зеленского Шефир стал помощником президента, недавно на него было совершено покушение.

По состоянию на июнь 2019 года Шефир, уже будучи помощником президента оставался бенефициарным владельцем Maltex, следует из Pandora Papers.

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