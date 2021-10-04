Pandora Papers: Венедіктова поставила під сумнів достовірність матеріалу

Контекст

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував 3 жовтня витримки приблизно з 11,9 млн документів з даними про офшорні рахунки ряду світових політиків і відомих людей. Добірка отримала загальну назву Pandora Papers.

Матеріали вивчали понад 600 журналістів із 117 країн світу. До партнерства з розслідування приєдналися 150 новинних агентств, включаючи The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express. До роботи долучилися й українські журналісти зі “Слідства.Інфо”. Саме на їхній фільм-розслідування на основі матеріалів і відповіла Венедіктова.

Цитата

“Як юрист і людина, що займає посаду Генерального прокурора, я не маю права робити будь-які коментарі щодо цього і давати оцінки запропонованій глядачеві екранізації. Єдине, що можу сказати — лише те, що будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності „Приватбанку“, давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше, і перевіряється зараз практично „під мікроскопом“, — написала Венедіктова у Facebook, — Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом. Детективи НАБУ (в рамках своїх компентенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства) популярно пояснили своє бачення. Достовірність матеріалу — черговий знак питання. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно”.

Деталі

Генпрокурор також відповіла на критику журналістів у фільмі: “Автор намагається натякнути глядачеві, що Офіс Генпрокурора в певній мірі „пригальмовує“ розслідування справ із орбіти „Приватбанку“. Так, прямо про це в сюжеті не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій підноситься цей натяк на нашу бездіяльність — чиста спекуляція”.

Також вона заперечила причетність Офісу Генпрокурора до “витоку” інформація про можливе повідомлення про підозру одному з фігурантів справи “Приватбанку”.

“І Артем Ситник, і я маємо інформацію про те, що ні ОГП, ні особисто я до витоку не причетні. Впевнена, у вас є всі можливості це перевірити. У нас є версії того, що сталося і станом на сьогодні ще встановлюємо причетних. Прошу припинити розповсюджувати дурниці”, — написала Венедіктова.

Додамо

Розслідування Pandora Papers викрило, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, включно з президентом України Володимиром Зеленським, пов’язані з компаніями в офшорних юрисдикціях, у яких мінімізуються податки.

Так, за даними журналістів, навесні 2019 року, за місяць до перемоги на президентських виборах, Зеленський продав 25% акцій офшорній компанії Maltex, бенефіціарним власником якої був майбутній президент України. Покупцем став його близький соратник і партнер по бізнесу Сергій Шефір. Після перемоги Зеленського Шефір став помічником президента, нещодавно на нього було скоєно замах.



Станом на червень 2019 року Шефір, вже будучи помічником президента, залишався бенефіціарним власником Maltex, випливає з Pandora Papers.