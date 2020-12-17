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Пандемия обострила трудности и лишения оккупированных Крыма и Донбасса - ООН

Киев • УНН

 • 11643 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пандемия COVID-19 увеличила количество проблем, от которых страдает и так пострадавшее от конфликта с Россией население на востоке Украины и в оккупированном Крыму. Об этом свидетельствуют данные отчета о влиянии пандемии COVID-19 на ситуацию с правами человека в Украине, озвученные главой мониторинговой миссии ООН Матильдой Богнер, информирует УНН.

Пандемия обострила трудности и лишения оккупированных Крыма и Донбасса - ООН

"Пандемия COVID-19 обострила трудности и лишения, от которых страдает пострадавшее от конфликта население на востоке Украины и в оккупированном Крыму. В частности, из-за ограничений свободы передвижения и соответствующего влияния на реализацию социально-экономических прав человека. Среднемесячное количество пересечений линии соприкосновения на востоке Украины сократилось с 1,1 миллиона в 2019 году до менее чем 300 тысяч. Это как следствие закрытия 5 пунктов въезда-выезда с конца марта по конец июня 2020 года. Ограничения свободы передвижения привели к разлуке тысяч людей со своими семьями и к потере доступа к здравоохранению, образованию, пенсиях и другим средствам к существованию", - отметила глава миссии ООН.

По словам Богнер, от пандемии особенно пострадали женщины и люди пожилого возраста. То есть, большинство тех, кто пересекал линию в карантин.

"Хотя количество пересечений линии соприкосновения увеличилось с июня, их уровень остается низким, особенно - в Донецкой области, из-за ограничений. По Автономной Республики Крым и городу Севастополь, мы видим, что ограничения свободы передвижения, введенные правительствами Украины и Российской Федерации, привели к сокращению почти на 90% количества пересечений в обоих направлениях через административную черту с марта по сентябрь 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - отметила Богнер.

Добавим, ранее Богнер заявляла, что в Украине коронакризис ухудшил существующее положение дел относительно доступа к базовым услугам лиц с инвалидностью.

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