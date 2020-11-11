В ООН вказали на погіршення умов життя людей з інвалідністю в Україні через пандемію

"Ще у березні, коли розпочався COVID-19, це вплинуло на становище у країні. Ми як місія розглянули, що відбувалось у країні і зрозуміли, що слід починати з того, як це впливає на різні уразливі групи по країні, і які види протидії вживаються", - сказала Богнер.

Вона підкреслила, що пандемія в усьому світі (не тільки в Україні) показала, що існують певні дискримінаційні прояви щодо уразливих груп населення.

"По Україні криза COVID-19, зокрема, погіршила існуюче ставлення, … бар’єри, з якими стикаються особи з інвалідністю щодо доступу до базових послуг, які їм потрібні. Наш моніторинг вказує на те, що протягом пандемії доступ осіб з інвалідністю до охорони здоров’я, до реабілітаційних послуг, освіти, послуг із соцзахисту та працевлаштування, став тільки гіршим. Пандемія показала, що є потреба у тому, щоб надати підтримку послугам, які йдуть для людей з інвалідністю, що мешкають у спільнотах, а не у відповідних закладах", - додала голова місії.

Нагадаємо, за даними Міністерства закордонних справ, ООН мобілізувала на цілі гуманітарної діяльності в Україні понад півмільярда доларів.