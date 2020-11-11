В ООН вказали на погіршення умов життя людей з інвалідністю в Україні через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україні коронакриза погіршила існуючий стан справ щодо доступу до базових послуг осіб з інвалідністю. Про це заявила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер під час презентації нової інформаційної записки щодо впливу пандемії COVID-19 на людей з інвалідністю в Україні, передає кореспондент УНН.
"Ще у березні, коли розпочався COVID-19, це вплинуло на становище у країні. Ми як місія розглянули, що відбувалось у країні і зрозуміли, що слід починати з того, як це впливає на різні уразливі групи по країні, і які види протидії вживаються", - сказала Богнер.
Вона підкреслила, що пандемія в усьому світі (не тільки в Україні) показала, що існують певні дискримінаційні прояви щодо уразливих груп населення.
"По Україні криза COVID-19, зокрема, погіршила існуюче ставлення, … бар’єри, з якими стикаються особи з інвалідністю щодо доступу до базових послуг, які їм потрібні. Наш моніторинг вказує на те, що протягом пандемії доступ осіб з інвалідністю до охорони здоров’я, до реабілітаційних послуг, освіти, послуг із соцзахисту та працевлаштування, став тільки гіршим. Пандемія показала, що є потреба у тому, щоб надати підтримку послугам, які йдуть для людей з інвалідністю, що мешкають у спільнотах, а не у відповідних закладах", - додала голова місії.
Нагадаємо, за даними Міністерства закордонних справ, ООН мобілізувала на цілі гуманітарної діяльності в Україні понад півмільярда доларів.