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Пандемія загострила труднощі та нестатки окупованих Криму і Донбасу - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Пандемія COVID-19 збільшила кількість проблем, від яких потерпає постраждале від конфлікту з Росією населення на сході України та в окупованому Криму. Про це свідчать дані доповіді про вплив пандемії COVID-19 на ситуацію з правами людини в Україні, озвучені головою моніторингової місії ООН Матільдою Богнер, інформує УНН.

Пандемія загострила труднощі та нестатки окупованих Криму і Донбасу - ООН

“Пандемія COVID-19 загострила труднощі та нестатки, від яких потерпає постраждале від конфлікту населення на сході України та в окупованому Криму. Зокрема, через обмеження свободи пересування і відповідний вплив на реалізацію соціально-економічних прав людини. Середньомісячна кількість перетинів лінії зіткнення на сході України скоротилася з 1,1 мільйона в 2019 році до менш ніж 300 тисяч. Це як наслідок закриття 5 пунктів в'їзду-виїзду з кінця березня по кінець червня 2020 року. Обмеження свободи пересування призвели до розлуки тисяч людей зі своїми родинами й до втрати доступу до охорони здоров'я, освіти, пенсії та інших засобів до існування”, - зазначила голова місії ООН.

За словами Богнер, від пандемії особливо постраждали жінки й люди літнього віку. Тобто, більшість тих, хто перетинав лінію до карантину.

“Хоча кількість перетинів лінії зіткнення збільшилися з червня, їх рівень залишається низьким, особливо — у Донецькій області, через обмеження. Щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, ми бачимо, що обмеження свободи пересування запроваджені урядами України та Російської Федерації, призвели до скорочення майже на 90% кількості перетинів у обох напрямках через адміністративну межу з березня по вересень 2020 року, порівняно з аналогічним періодом 2019 року”, - зазначила Богнер.

Додамо, раніше Богнер заявляла, що в Україні коронакриза погіршила існуючий стан справ щодо доступу до базових послуг осіб з інвалідністю.

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