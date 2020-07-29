Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 434 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет УНН.
“В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сказали в штабе.
Всего в российской столице умерли 4 434 человека с подтвержденным коронавирусом. На 28 июля в Москве было зафиксировано более 239 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице РФ вылечились почти 176 тыс. пациентов.
Коронавирусом в мире заразились более 16,4 млн человек, свыше 654 тыс. умерли.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 823 515 случаев заражения, выздоровели 612 217 человек, умерли 13 504. Стоит отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.