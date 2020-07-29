Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві сягнула 4 434 осіб

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на 13. Про це повідомили у вівторок в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, пише УНН.

“У Москві померли 13 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз пневмонія і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — сказали в штабі.

Всього в російській столиці померло 4 434 осіб з підтвердженим коронавірусом. Станом на 28 липня в Москві було зафіксовано понад 239 тис. випадків зараження коронавирусной інфекцією, всього в столиці РФ вилікувалися майже 176 тис. пацієнтів.

Коронавірусом у світі заразилися більш 16,4 млн осіб, понад 654 тис. померли.

У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 823 515 випадків зараження, одужали 612 217 осіб, померли 13 504. Варто відзначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

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