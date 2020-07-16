Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 258 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 24. Об этом в среду сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, отмечает УНН.
“В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — говорится в сообщении.
Общее число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 4 258.
В штабе также напомнили, что в случае появления симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, вызвать врача и не заниматься самолечением.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 746 369 случаев заражения, выздоровели 523 249 человек. Также отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя: