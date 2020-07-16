Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві сягнула 4 258 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на 24. Про це в середу повідомили в московському оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації щодо коронавірусу, зазначає УНН.
“У Москві померли 24 пацієнти, у всіх був підтверджений діагноз пневмонія і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — йдеться в повідомленні.
Загальна кількість померлих пацієнтів з коронавірусом зросла до 4 258.
У штабі також нагадали, що в разі появи симптомів ГРВІ необхідно залишатися вдома, викликати лікаря і не займатися самолікуванням.
У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 746 369 випадків зараження, одужали 523 249 осіб. Також відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя: