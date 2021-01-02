Пандемия: власти Китая высказали свою версию о происхождении коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. По мнению главы МИД Китая Ван И, пандемию COVID-19 вызвали отдельные вспышки заболевания в разных местах по всему миру. Об этом министр заявил в интервью агентству Xinhua и Центральному телевидению Китая, передает УНН.
"Мы были первой страной, сообщившей о случаях заболевания миру. Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, была вызвана отдельными вспышками в нескольких местах в мире", - отметил он.
Глава китайского МИДа также указал, что когда Китай поразил неизвестный коронавирус, стана приняла "незамедлительные меры по проведению эпидемиологического расследования, идентификации патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса".
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,1 млн заболевших, свыше 47,4 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 впервые была официально зарегистрирована 31 декабря 2019 года в городе Ухань в Китае.