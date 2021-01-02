Пандемія: влада Китаю висловила свою версію про походження коронавірусу

"Ми були першою країною, яка повідомила про випадки захворювання світу. Все більше і більше досліджень показують, що пандемія, ймовірно, була викликана окремими спалахами в декількох місцях в світі", - зазначив він.

Очільник китайського МЗС також вказав, що коли Китай вразив невідомий коронавірус, країни вжила "негайних заходів для проведення епідеміологічного розслідування, ідентифікації патогена і публікації ключової інформації, включаючи секвенування генома вірусу".

Всього в світі з початку пандемії зареєстровано понад 84,1 млн хворих, понад 47,4 млн осіб одужали, а понад 1,8 млн пацієнтів померли.

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 вперше було офіційно зареєстровано 31 грудня 2019 року в місті Ухань в Китаї.