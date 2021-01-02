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Пандемія: влада Китаю висловила свою версію про походження коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. На думку голови МЗС Китаю Ван Ї, пандемію COVID-19 викликали окремі спалахи захворювання в різних місцях по всьому світу. Про це міністр заявив в інтерв'ю агентству Xinhua і Центральному телебаченню Китаю, передає УНН.

Пандемія: влада Китаю висловила свою версію про походження коронавірусу

"Ми були першою країною, яка повідомила про випадки захворювання світу. Все більше і більше досліджень показують, що пандемія, ймовірно, була викликана окремими спалахами в декількох місцях в світі", - зазначив він.

Очільник китайського МЗС також вказав, що коли Китай вразив невідомий коронавірус, країни вжила "негайних заходів для проведення епідеміологічного розслідування, ідентифікації патогена і публікації ключової інформації, включаючи секвенування генома вірусу".

Всього в світі з початку пандемії зареєстровано понад 84,1 млн хворих, понад 47,4 млн осіб одужали, а понад 1,8 млн пацієнтів померли.

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 вперше було офіційно зареєстровано 31 грудня 2019 року в місті Ухань в Китаї.

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