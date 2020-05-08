Пандемия: от COVID-19 в Германии умерли 7 266 человек, более 167 тысяч человек - инфицированы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигла 167 300 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 1 209 новых случаев заболевания. Количество умерших теперь составляет 7 266 человек.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (43 905), Северной Рейн — Вестфалии (34 522), Баден-Вюртемберге (32 898). В Берлине отмечено 6 209 случаев заболевания.
Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.
Рипербан в Гамбурге во время пандемии:
Как отметил в марте Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на два-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.