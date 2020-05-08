Пандемія: від COVID-19 у Німеччині померли 7 266 осіб, понад 167 тисяч людей - інфіковані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 167 300 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 1 209 нових випадків захворювання. Кількість померлих тепер становить 7 266 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (43 905), Північній Рейн — Вестфалії (34 522), Баден-Вюртемберзі (32 898). У Берліні відзначено 6 209 випадків захворювання.
Основною інфікованою групою у країні є чоловіки та жінком віком 35-59 років. На другому місці вікова група — 15-34 років, на третьому — 60-79 років.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Від 23 квітня Інститут Коха (RKI) почав використовувати інфографіку на базі системи дослідницького Університету Джонса Хопкінса.
Ріпербан у Гамбурзі під час пандемії:
Як зазначив у березні Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на два-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Зазначимо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу. Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.