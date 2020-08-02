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Пандемия: в штате Виктория в Австралии объявили режим катастрофического состояния

Пандемия: в штате Виктория в Австралии объявили режим катастрофического состояния

Киев  •  УНН

 • 20642 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В австралийском штате Виктория из-за коронавируса объявили режим катастрофического состояния - в Мельбурне введен комендантский час с 20 часов вечера, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Из-за значительного роста количества новых случаев COVID-19 власти австралийского штата Виктория решили объявить режим катастрофического состояния. О принятии соответствующего решения в воскресенье, 2 августа, объявил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс.

Наиболее жесткими являются мероприятия в столице штата, втором по величине городе Австралии, Мельбурне. Там введены противоэпидемические ограничения так называемого четвертого уровня, которые остаются в силе как минимум до 13 сентября. По словам Эндрюса, если не принять строгие меры сейчас, с эпидемией придется бороться еще "месяцы и месяцы".

С вечера воскресенья в городе будет действовать строгий комендантский час с восьми вечера и до пяти часов утра. Каждый день его жителям можно будет находиться на улице для занятий спортом не более одного часа, а от каждого домохозяйства только один человек сможет пойти в магазин. Те, кто проживает в Мельбурне, не смогут удаляться от дома более чем на пять километров.

В городе полностью запрещены свадебные церемонии, а обучение в университетах с четверга снова должно перейти исключительно в дистанционную форму. Закрытыми будут и детские сады. Остальные противоэпидемические мероприятия, которые будут введены в городе, объявят уже в понедельник, 3 августа.

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Для жителей штата Виктория, проживающих за пределами Мельбурна, со среды введен мягкий третий уровень карантина. Впрочем, и они смогут оставлять свои дома только ради работы, учебы, получения медицинской помощи или необходимых покупок.

Согласно данным властей Виктории, за последние сутки было зафиксировано 671 случай инфицирования коронавирусом и семь умерших от болезни. Эндрюс в своей речи во время объявления чрезвычайных мер назвал эту цифру "неприемлемой".

Больше всего заражений выявлено в Мельбурне. При этом уже три недели в этом городе действовала относительно мягкая форма комендантского часа. А с середины июля Мельбурн стал первым населенным пунктом Австралии, в котором было введено общее требование ношения защитных масок.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988. В свою очередь, выздоровели 10 501 697 человек.

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