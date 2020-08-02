Пандемія: в штаті Вікторія в Австралії оголосили режим катастрофічного стану

Через значне зростання кількості нових випадків COVID-19 влада австралійського штату Вікторія вирішила оголосити режим катастрофічного стану. Про ухвалення відповідного рішення у неділю, 2 серпня, оголосив прем'єр-міністр штату Деніел Ендрюс.

Найбільш жорсткими є заходи у столиці штату, другому за розміром місті Австралії, Мельбурні. Там запроваджено протиепідемічні обмеження так званого четвертого рівня, які залишатимуться чинними щонайменше до 13 вересня. За словами Ендрюса, якщо не вжити суворих заходів зараз, з епідемією доведеться боротися ще "місяці й місяці".

З вечора неділі у місті діятиме сувора комендантська година з восьмої вечора і до п'ятої години ранку. Кожного дня його жителям можна буде перебувати на вулиці для занять спортом не більше однієї години, а від кожного домогосподарства лише одна особа зможе піти до магазину. Ті, хто проживає у Мельбурні, не матимуть права віддалятися від дому більше, ніж на п'ять кілометрів.

У місті повністю заборонені весільні церемонії, а навчання в університетах з четверга знову має перейти виключно у дистанційну форму. Зачиненими будуть і дитячі садки. Решту протиепідемічних заходів, які буде запроваджено у місті, оголосять вже у понеділок, 3 серпня.

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Для жителів штату Вікторія, які проживають за межами Мельбурна, з середи запроваджено м'якіший третій рівень карантину. Втім і вони зможуть залишати свої оселі лише заради роботи, навчання, отримання медичної допомоги чи необхідних покупок.

Згідно з даними влади Вікторії, за останню добу було зафіксовано 671 випадок інфікування коронавірусом та семеро померлих від хвороби. Ендрюс у своїй промові під час оголошення надзвичайних заходів назвав цю цифру "неприйнятною".

Найбільше заражень виявлено у Мельбурні. При цьому вже три тижні у цьому місті була чинною відносно м'яка форма комендантської години. А з середини липня Мельбурн став першим населеним пунктом Австралії, в якому було запроваджено загальну вимогу носіння захисних масок.

Нагадаємо, станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 683 988. У свою чергу, одужали 10 501 697 людей.