Поліція Колумбії затримала понад 50 осіб на вечірці за порушення карантину

“Місце проведення вечірки постійно змінювалося, але нам вдалося вирахувати його. Ми затримали понад 50 осіб, серед яких були неповнолітні”, — заявив мер.

За даними поліції, всього на вечірці були присутні понад 100 осіб.

За останніми даними, кількість тих, хто заразився коронавірусом в Колумбії сягнуло 295 508 осіб, а кількість летальних випадків перетнуло межу у 10 тисяч. Перший випадок зараження коронавірусом в країні було виявлено 6 березня. Пізніше, президент Іван Дуке через пандемію оголосив в країні режим надзвичайного стану на 30 діб. Влада прийняла рішення припинити прийом міжнародних авіарейсів для запобігання поширенню інфекції і ввела загальнонаціональний карантин з 24 березня по 13 квітня, який пізніше був подовжений до 1 вересня.

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