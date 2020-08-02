Поліція Колумбії затримала понад 50 осіб на вечірці за порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Представники колумбійської поліції провели рейд в місті Хамунді (західний департамент Вальє-дель-Каука), в результаті якого було затримано більше 50 громадян, які влаштували вечірку під час карантину. Про це в суботу повідомив мер Андрес Феліпе Рамірес, чиї слова наводить радіостанція La FM, передає УНН.
“Місце проведення вечірки постійно змінювалося, але нам вдалося вирахувати його. Ми затримали понад 50 осіб, серед яких були неповнолітні”, — заявив мер.
За даними поліції, всього на вечірці були присутні понад 100 осіб.
За останніми даними, кількість тих, хто заразився коронавірусом в Колумбії сягнуло 295 508 осіб, а кількість летальних випадків перетнуло межу у 10 тисяч. Перший випадок зараження коронавірусом в країні було виявлено 6 березня. Пізніше, президент Іван Дуке через пандемію оголосив в країні режим надзвичайного стану на 30 діб. Влада прийняла рішення припинити прийом міжнародних авіарейсів для запобігання поширенню інфекції і ввела загальнонаціональний карантин з 24 березня по 13 квітня, який пізніше був подовжений до 1 вересня.
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