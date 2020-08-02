Полиция Колумбии задержала более 50 человек на вечеринке за нарушение карантина

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80688 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105410 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110307 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138964 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112479 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134297 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102618 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102665 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104922 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

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Полиция Колумбии задержала более 50 человек на вечеринке за нарушение карантина

Полиция Колумбии задержала более 50 человек на вечеринке за нарушение карантина

Киев  •  УНН

 • 11070 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Представители колумбийской полиции провели рейд в городе Хамунди (западный департамент Валье-дель-Каука), в результате которого было задержано более 50 граждан, которые устроили вечеринку во время карантина. Об этом в субботу сообщил мэр Андрес Фелипе Рамирес, чьи слова приводит радиостанция La FM, передает УНН.

“Место проведения вечеринки постоянно менялось, но нам удалось вычислить его. Мы задержали более 50 человек, среди которых были несовершеннолетние”, — заявил мэр.

По данным полиции, всего на вечеринке присутствовали более 100 человек.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 295 508 человек, а количество летальных случаев пересекло границу в 10 тысяч. Первый случай заражения коронавирусом в стране было выявлено 6 марта. Позже, президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввела общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, который позже был продлен до 1 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Южной Корее задержали лидера христианской секты и противника карантина

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