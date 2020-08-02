У Південній Кореї затримали лідера християнської секти і противника карантину

Саме керівництво секти влада Південної Кореї підозрює в сприянні погіршення епідеміологічної ситуації - більше третини з 14 336 випадків зараження в країні припадає на членів секти.

Прокуратура звинувачує Лі Ман Хі в оприлюдненні невірних даних про кількість прихильників секти і проведенні незаконних зборів. Крім того, його підозрюють у привласненні близько 4 мільйонів євро з пожертвувань.

У Південній Кореї центром пандемії стало місто Даегу, в якому сильні позиції секти, що розповсюджує свій вплив і на деякі області в Китаї. Релігійна організація усі звинувачення на свою адресу і адресу свого лідера відкидає. У п'ятницю в країні було зафіксовано 31 випадок зараження.

Нагадаємо, Південна Корея хоче стягувати плату з іноземців за лікування COVID-19.