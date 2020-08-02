В Южной Корее задержали лидера христианской секты и противника карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Южной Корее по обвинению в противодействии мерам правительства по борьбе с коронавирусом задержан лидер христианской секты "Синчхончжи" Ли Ман Хи. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает DW, передает УНН.
Именно руководство секты власти Южной Кореи подозревает в содействии ухудшение эпидемиологической ситуации — более трети из 14 336 случаев заражений в стране приходится на членов секты.
Прокуратура обвиняет Ли Ман Хи в обнародовании неверных данных о количестве сторонников секты и проведении незаконных собраний. Кроме того, его подозревают в присвоении около 4 миллионов евро с пожертвований.
В Южной Корее центром пандемии стал город Тэгу, в котором сильны позиции секты, которая распространяет свое влияние и на некоторые области в Китае. Религиозная организация все обвинения в свой адрес и адрес своего лидера отвергает. В пятницу в стране было зафиксировано 31 случай заражения.
Напомним, Южная Корея хочет взимать плату с иностранцев за лечение COVID-19.