Колумбія закривається на карантин через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Жителі Колумбії повинні самоізолюватись на 19 днів з 24 березня через поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Більшості громадян Колумбії доведеться самоізолюватися з наступного тижня”, — заявив президент Колумбії Іван Дюке.
Повідомляється, що людям дозволять виходити на вулицю тільки для придбання продуктів харчування, ліків, а також походів до лікарні, поштового відділення чи банку.
“Люди повинні будуть ізолюватися з 23:59 у вівторок, 24 березня, протягом 19 днів до півночі понеділка 13 квітня. Дюке назвав захід “обов’язковою профілактичною ізоляцією”, — повідомили в ЗМІ.
Вказано, що раніше колумбійців вже просили про самоізоляцію, але цей захід не був обов’язковим.
“Станом на вечір п’ятниці, Колумбія повідомила про 158 випадків коронавірусу, повідомлень про смерть не було”, — вказано у повідомленні.
Також зазначається, що президент Іван Дюке також пройшов тест на коронавірус і він негативний.
Нагадаємо, 12 березня Колумбія оголосила надзвичайний стан через COVID-19.