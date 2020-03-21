Колумбия закрывается на карантин из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Жители Колумбии должны самоизолироваться на 19 дней с 24 марта из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“Большинству граждан Колумбии придется самоизолироваться со следующей недели”, — заявил президент Колумбии Иван Дюке.
Сообщается, что людям позволят выходить на улицу только для приобретения продуктов питания, лекарств, а также походов в больницу, почтового отделения или банка.
“Люди должны будут изолироваться с 23:59 во вторник, 24 марта, в течение 19 дней до полуночи понедельника 13 апреля. Дюке назвал мероприятие “обязательным профилактическим изоляцией”, — сообщили в СМИ.
Указано, что ранее колумбийцев уже просили о самоизоляцию, но это мероприятие не было обязательным.
“По состоянию на вечер пятницы, Колумбия сообщила о 158 случаев коронавируса, сообщений о смерти не было”, — указано в сообщении.
Также отмечается, что президент Иван Дюке также прошел тест на коронавирус и он отрицательный.
Напомним, 12 марта Колумбия объявила чрезвычайное положение из-за COVID-19.