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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100408 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103560 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105604 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104590 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113241 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Колумбия закрывается на карантин из-за COVID-19

Колумбия закрывается на карантин из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12625 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Жители Колумбии должны самоизолироваться на 19 дней с 24 марта из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

“Большинству граждан Колумбии придется самоизолироваться со следующей недели”, — заявил президент Колумбии Иван Дюке.

Сообщается, что людям позволят выходить на улицу только для приобретения продуктов питания, лекарств, а также походов в больницу, почтового отделения или банка.

“Люди должны будут изолироваться с 23:59 во вторник, 24 марта, в течение 19 дней до полуночи понедельника 13 апреля. Дюке назвал мероприятие “обязательным профилактическим изоляцией”, — сообщили в СМИ.

Указано, что ранее колумбийцев уже просили о самоизоляцию, но это мероприятие не было обязательным.

“По состоянию на вечер пятницы, Колумбия сообщила о 158 случаев коронавируса, сообщений о смерти не было”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что президент Иван Дюке также прошел тест на коронавирус и он отрицательный.

Напомним, 12 марта Колумбия объявила чрезвычайное положение из-за COVID-19.

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