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Пандемия: в Италии зафиксировано рекордное количество инфицированных с мая

Киев  •  УНН

 • 26997 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Италии на 38% выросло суточное число случаев заражения коронавирусом, сообщило AP, информирует УНН со ссылкой также на Corriere della Sera.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 552 новых случая заражения коронавирусом — такого высокого суточного прироста в стране не было с конца мая, отмечает агентство.

Чуть менее трети новых случаев COVID-19 приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За день в ней провели около 16,5 тыс. тестов на коронавирус.

По словам главы области Луки Дзайи, заболевание выявили у жителей, который недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции.

“Отпуск — это риск. Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже нескольких недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него”, — заявил он.

На данный момент в Италии 249 756 инфицированных, из них — 35 190 погибли.

L’andamento dell’epidemia: la mappa, i dati e le tendenze https://t.co/c2cU09HZW4 pic.twitter.com/yZqlYqODUm

— Corriere della Sera (@Corriere) August 7, 2020

Италия первой из европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавируса: уже в марте она по числу жертв коронавируса обошла Китай, откуда в конце 2019 года начало распространяться заболевание. После этого страна долгое время оставалась лидером по числу заразившихся в Европе.

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