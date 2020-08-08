Пандемія: в Італії зафіксовано рекордну кількість інфікованих з травня

За минулу добу в країні зареєстрували 552 нових випадки зараження коронавірусом — такого високого добового приросту в країні не було з кінця травня, зазначає агентство.

Трохи менше третини нових випадків COVID-19 доводиться на область Венето, яка стала одним з локальних епіцентрів коронавірусу в Італії. За день в ній провели близько 16,5 тис. тестів на коронавірус.

За словами очільника області Лукі Дзайі, захворювання виявили у жителів, які недавно повернулися з Іспанії, Перу, Мальти, Хорватії та Греції.

“Відпустка — це ризик. Кожен повинен вирішити, куди він хоче поїхати у відпустку, але вірно і те, що ми вже протягом декількох тижнів фіксуємо збільшення кількості пацієнтів, які заразилися під час неї”, — заявив він.

На даний момент в Італії 249 756 інфікованих, з них — 35 190 загинули.

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Італія першою з європейських країн зіткнулася з швидким розповсюдженням коронавірусу: вже в березні вона за кількістю жертв коронавірусу обійшла Китай, звідки в кінці 2019 року розпочало поширюватися захворювання. Після цього країна тривалий час залишалася лідером за кількістю інфікованих в Європі.