Пандемия: в России уже свыше 720 тысяч инфицированных COVID-19, 11 205 человек - умерли

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 6 611, общее количество инфицированных достигло 720 547. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает УНН.

Согласно данным, суточный рост пять дней не превышает 0,9%. Количество выявляемых случаев заражения остается примерно на одном уровне уже больше двух недель.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Чечне (0,4%), Калининградской области (0,5%). В частности, новые 678 случаев выявлены в Москве, 296 — в Санкт-Петербурге, 280 — в Свердловской области, 268 — в Ханты-Мансийском АО, 228 — в Алтайском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 211 896 инфицированных коронавирусом.

Число выздоровевших пациентов увеличилось в стране за сутки на 8 378, всего уже вылечились 497 446 человек. Общее число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев коронавируса в РФ. В начале месяца доля вылечившихся составляла около 64%, в первых числах июня — только 42%. В частности, за сутки выписали 1 002 пациентов в Москве, 497 — в Архангельской области, 353 — в Нижегородской области, 345 — в Воронежской области и 326 — в Московской области.

Число летальных исходов из-за инфекции увеличилось на 188 против 174 днем ранее, всего от инфекции умерли 11 205 человек. Доля умерших составляет 1,56% от всех заразившихся в России. За сутки зарегистрированы 42 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 29 — в Москве, 13 — в Красноярском крае, 10 — в Архангельской области, 7 — в Новгородской области и 6 — в Нижегородской области.

Вместе с тем штаб не учитывает уточненную статистику, которую ранее представили власти. Из нее следует, что в апреле коронавирус стал основной причиной смерти 1 660 человек, в мае — 7 444. Еще 6 060 россиян с положительным тестом на новый вирус умерли за эти два месяца по другим причинам.

Так, реальная смертность в апреле составила от 1,6%, если учитывать только напрямую связанные с коронавирусом смерти, до 2,6%, если считать всех умерших с положительным тестом. Из сводок штаба следовало, что она заметно меньше — 1,02% (1 141 летальный исход).

В мае смертность оказалась в диапазоне от 2,5% до 4,1% — как минимум в два раза выше, чем по данным штаба (3 690 смертей, 1,23%). За два месяца, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, показатель в зависимости от методики подсчета составил от 2,3% до 3,8%.

Статистика COVID-19 в РФ на 11 июля 2020 года. Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя:

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