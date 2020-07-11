Пандемія: у Росії вже понад 720 тисяч інфікованих COVID-19, 11 205 людей - померли

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом збільшилася у Росії за добу на 6 611, загальна кількість інфікованих досягла 720 547. Про це повідомили журналістам в суботу в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавірусної інфекції, передає УНН.

Згідно з даними, добове зростання п’ять днів не перевищує 0,9%. Кількість виявлених випадків зараження залишається приблизно на одному рівні вже більше двох тижнів.

Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в Ненецькому АО (0%), Чукотському АО (0%), Москві (0,3%), Московській області (0,3%), Північній Осетії (0,4%), Чечні (0 , 4%), Калінінградській області (0,5%). Зокрема, нові 678 випадків виявлено у Москві, 296 — у Санкт-Петербурзі, 280 — в Свердловській області, 268 — в Ханти-Мансійському АО, 228 — в Алтайському краї.

В даний час в Росії продовжують лікування 211 896 інфікованих коронавірусом.

Кількість одужалих пацієнтів збільшилася в країні за добу на 8 378, всього вже вилікувалися 497 446 осіб. Загальна кількість одужалих перевищила 69% від загальної кількості випадків коронавірусу в РФ. На початку місяця частка тих, хто вилікувався становила близько 64%, в перших числах червня — тільки 42%. Зокрема, за добу виписали 1 002 пацієнтів в Москві, 497 — в Архангельській області, 353 — в Нижегородській області, 345 — у Воронезькій області та 326 — у Московській області.

Кількість смертей через інфекцію збільшилася на 188 проти 174 днем раніше, всього від інфекції померли 11 205 осіб. Частка померлих становить 1,56% від всіх інфікованих у Росії. За добу зареєстровано 42 летальні випадки у Санкт-Петербурзі, 29 — у Москві, 13 — у Красноярському краї, 10 — в Архангельській області, 7 — у Новгородській області та 6 — в Нижньогородській області.

Разом з тим штаб не враховує уточнену статистику, яку раніше представила влада. З неї випливає, що в квітні коронавірус став основною причиною смерті 1 660 осіб, в травні — 7 444. Ще 6 060 росіян з позитивним тестом на новий вірус померли за ці два місяці з інших причин.

Так, реальна смертність в квітні склала від 1,6%, якщо враховувати тільки безпосередньо пов’язані з коронавірусом смерті, до 2,6%, якщо враховувати всіх померлих з позитивним тестом. З зведень штабу випливало, що вона помітно менше — 1,02% (1 141 летальний результат).

У травні смертність виявилася в діапазоні від 2,5% до 4,1% — як мінімум в два рази вище, ніж за даними штабу (3 690 смертей, 1,23%). За два місяці, за словами віце-прем’єра РФ Тетяни Голікової, показник в залежності від методики підрахунку склав від 2,3% до 3,8%.

Статистика COVID-19 в РФ на 11 липня 2020 року. Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя:

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