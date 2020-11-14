Пандемия: в Германии врачи просят о переносе операций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Германии из-за обязательства по обслуживанию пациентов с несрочными операциями больницы не могут сосредоточиться на пациентах с COVID-19, которых становится больше, передает УНН со ссылкой на DW.
Врачи, которые работают в немецких больницах, обращаются к власти федеральных земель с тем, чтобы им позволили переносить операции, которые не являются срочными.
В заявлении объединения врачей Marburger Bund, членами которого являются более 118 тысяч врачей (около 70 процентов от всех врачей в ФРГ - ред.) и обществ врачей-реаниматологов, распространенном в субботу, 14 ноября, больницы не могут сконцентрировать усилия на пациентах с коронавирусной болезнью COVID-19. Это связано, в частности, обязательствами относительно других пациентов. Если не изменить ситуацию, тогда больницы достигнут своих возможностей, особенно отделения интенсивной терапии, приводит аргументы врачей dpa.
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По последним данным, в отделениях интенсивной терапии в больницах Германии сейчас находятся 3100 пациентов с COVID-19. Это больше, чем в апреле, когда был зарегистрирован рекорд пациентов с коронавирусом, нуждающихся в интенсивной терапии. На днях глава профильного Института Роберта Коха заявил, что несмотря на увеличение новых зараженных коронавирусом он не исключает, что больницы в Германии достигнут своих возможностей в обслуживании пациентов с COVID-19.
Между тем 14 ноября в Германии зарегистрирован суточный прирост в 22,5 тысячи заражений коронавирусом. Это на 1080 случаев меньше, чем днем ранее, когда суточный прирост составлял 23 542 и был рекордным с начала пандемии COVID-19. В течение суток умерли 178 человек, у которых установили инфицирование коронавирусом, общее количество жертв достигло 12 378.
Напомним, в Германии объявили о новой стратегии борьбы с коронавирусом и защиты пожилого населения от заражения: они будут проводить экспресс-тесты на антиген для посетителей домов престарелых и самих пожилых людей.