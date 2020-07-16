Пандемия: в Бразилии зафиксировали почти 40 тысяч новых случаев COVID-19, в целом - почти 1 млн 970 тысяч больных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 39 924, их общее число составило 1 966 748. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду вечером данные Минздрава южноамериканской страны, сообщает УНН.
За минувшие сутки зафиксированы 1 233 летальных исхода от заболеваний, вызванных коронавирусом. В общей сложности умерли 75 366 человек, выздоровели свыше 1,2 млн пациентов.
Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.
В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.